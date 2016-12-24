В Саранске выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии с участием нашего земляка-виртуоза

23 ноября в рамках фестиваля симфонических оркестров в Саранске выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением народного артиста СССР, профессора Юрия Симонова.

Солист именитого творческого коллектива - лауреат международных конкурсов Александр Ключко (фортепиано). Публике Саранска будет вдвойне приятно познакомится с мастерством Александра, ведь он родился в столице Мордовии и начал с шести лет обучаться игре на фортепиано в детской музыкальной школе № 6.

В дальнейшем талантливый музыкант окончил детскую музыкальную школу при Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Ф. Шопена и с отличием сам колледж. В 2018–2021 годах обучался в Высшей школе музыки имени Альфреда Корто в Париже. С 2021 года – студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Концерт пройдет при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты в кассе РДК и онлайн https://vk.cc/cibsMK (доступна оплата по Пушкинской карте).