Герои Z. Капитан Руслан Гилев и старший лейтенант Яков Петрунин были представлены к награждению орденом Мужества

Чудо-богатыри. Российские солдаты и офицеры в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик действуют как настоящие герои. Боевая выучка и мужество помогают им побеждать врага. На острие атаки всегда находятся разведчики. Зачастую от их самоотверженности и профессионализма зависит итог боя.

Группа спецназа капитана Руслана Гилева совместно с группой старшего лейтенанта Якова Петрунина выполняла задачу по обеспечению безопасного прохода подразделений в Херсонской области Украины. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов. Диверсанты устанавливали взрывные устройства на мосту, по которому должны были идти наши войска. Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, группы Руслана Гилева и Якова Петрунина уничтожили до 10 националистов. После ликвидации боевиков российские военнослужащие приступили к разминированию переправы. В результате умелых действий спецназовцев все взрывные устройства были обезврежены.

Благодаря четким и умелым действиям спецназовцев главные силы российской общевойсковой армии своевременно преодолели водную преграду, вышли на заданный рубеж. Капитан Руслан Гилев и старший лейтенант Яков Петрунин представлены к награждению орденом Мужества.