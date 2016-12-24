В Саранске пьяный водила без прав протаранил на иномарке машины во дворе жилого дома

«Классная встреча»
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
По информации Госавтоинспекции республики, рано утром в минувшее воскресенье пьяный тип за рулем «Фольксваген Поло» устроил во дворе жилого дома на Химмаше аварийный переполох.
В 05 часов 30 минут напротив дома №41/3 по улице Косарева в Саранске 37-летний водитель автомашины «Фольксваген Поло» совершил наезд на стоящую ВАЗовскую «десятку» и автомашину «Мазда-3», которую по инерции отбросило на припаркованную «Ладу Приора».
В результате ДТП водитель «Фольксвагена» был доставлен в больницу, откуда его отпустили домой с назначенным лечением по месту жительства. У виновника воскресного аварийного инцидента было установлено довольно сильное алкогольное опьянение (0, 830 мг/л). Соответственно, на товарища составлен административный материал за управление авто в пьяном виде и без прав.
Как выяснилось, у мужчины за вождение в нетрезвом виде права были изъяты еще в середине августа этого года. Теперь ему светит и уголовная статья за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва