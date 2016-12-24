В Саранске пьяный водила без прав протаранил на иномарке машины во дворе жилого дома

По информации Госавтоинспекции республики, рано утром в минувшее воскресенье пьяный тип за рулем «Фольксваген Поло» устроил во дворе жилого дома на Химмаше аварийный переполох.

В 05 часов 30 минут напротив дома №41/3 по улице Косарева в Саранске 37-летний водитель автомашины «Фольксваген Поло» совершил наезд на стоящую ВАЗовскую «десятку» и автомашину «Мазда-3», которую по инерции отбросило на припаркованную «Ладу Приора».

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» был доставлен в больницу, откуда его отпустили домой с назначенным лечением по месту жительства. У виновника воскресного аварийного инцидента было установлено довольно сильное алкогольное опьянение (0, 830 мг/л). Соответственно, на товарища составлен административный материал за управление авто в пьяном виде и без прав.

Как выяснилось, у мужчины за вождение в нетрезвом виде права были изъяты еще в середине августа этого года. Теперь ему светит и уголовная статья за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.