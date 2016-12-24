В Мордовии перед судом за хищение денег у компании сотовой связи предстанет бывшая руководитель офиса организации

По информации Прокуратуры РМ, 22-летняя жительница Рузаевского района криминальным образом пополнила свои финансовые активы на 250 тысяч рублей. Девушка обвиняется в совершении мошенничества, подделке документов и присвоении денежных средств.

По данным следствия, молодая особа с января по март 2022 года занимала в компании сотовой связи должность директора офиса обслуживания и продаж в городе Рузаевка. Барышня за три месяца потрудилась очень «результативно» - она похитила вверенные ей денежные средства в сумме свыше 250 тысяч рублей. Эти деньги поступали от граждан за оплату услуг сотовой связи, а также при покупке различных товаров.

Но на простом присвоении молодая начальница не остановилась. Она оформила от имени граждан поддельные кредитные договоры и прикарманила полученные по ним деньги.

Материалы уголовного дела по вороватой руководительнице в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу. Как отмечается, обвиняемая вину в совершении преступлений признала полностью.