В Мордовии перед судом за хищение денег у компании сотовой связи предстанет бывшая руководитель офиса организации

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По информации Прокуратуры РМ, 22-летняя жительница Рузаевского района криминальным образом пополнила свои финансовые активы на 250 тысяч рублей. Девушка обвиняется в совершении мошенничества, подделке документов и присвоении денежных средств.
По данным следствия, молодая особа с января по март 2022 года занимала в компании сотовой связи должность директора офиса обслуживания и продаж в городе Рузаевка. Барышня за три месяца потрудилась очень «результативно» - она похитила вверенные ей денежные средства в сумме свыше 250 тысяч рублей. Эти деньги поступали от граждан за оплату услуг сотовой связи, а также при покупке различных товаров.
Но на простом присвоении молодая начальница не остановилась. Она оформила от имени граждан поддельные кредитные договоры и прикарманила полученные по ним деньги.
Материалы уголовного дела по вороватой руководительнице в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу. Как отмечается, обвиняемая вину в совершении преступлений признала полностью.
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