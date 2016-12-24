Благодаря общественным активистам на улице в одном из сел Лямбирского района Мордовии установили светодиодные фонари

После обращения президентского движения в Республике Мордовия к главе Лямбирского муниципального района в селе Старая Чекаевка загорелись современные светодиодные фонари. С появлением освещения на одной из сельских улиц жизнь людей стала комфортнее.

Ранее в региональное отделение Народного фронта по поводу отсутствия какого-либо освещения на улице Нагорная за помощью обратились жители этого села. Они пожаловались, что в вечернее время по дороге можно передвигаться только «на ощупь», тем более там проживают в основном пенсионеры.

Так как в сельской местности организацией уличного освещения на столбах по закону занимаются органы местного самоуправления, общественники написали обращение в администрацию Лямбирского муниципального района. Берсеневское сельское поселение, куда прикреплена Старая Чекаевка, в ответном письме сообщило, что новые светильники по улице Нагорной установят в третьем квартале текущего года.

Обещание было выполнено точно в названный срок. Энергосберегающие фонари, которые зажигаются на световых опорах в темное время суток, имеют низкое энергопотребление. Следовательно, период службы такого источника света очень высокий, ну а по части оплаты коммунального ресурса существенно снижают нагрузку на местные бюджеты.