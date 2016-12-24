Реконструкция Темниковской школы имени героя Советского Союза Александра Семикова планируется в рамках федеральной программы

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Социально-экономическое развитие Темниковского района не стоит на месте. Как отметил Глава Мордовии Артём Здунов — у района большой туристический потенциал. Будущее – за его реализацией, поэтому основной упор нужно делать на малый и средний бизнес, сельский туризм.
Однако несколько объектов в районе требуют капитального ремонта. В том числе — Темниковская школа имени героя Советского Союза Александра Семикова. Реконструкция учебного заведения планируется в рамках федеральной программы капремонта школ, инициированной Президентом России Владимиром Путиным.
В ремонте нуждается и местная школа искусств имени Воинова. Зампред правительства Мордовии Галина Лотванова отметила, что проектно-сметная документация уже готова и нужно включать объект в заявку на 2024 год, так как приёмочная кампания на 2023 — уже завершена.
Артём Здунов поручил Правительству поработать над включением всех этих объектов в госпрограммы, чтобы получить финансирование.
Многие другие значимые объекты уже находятся в работе. Так, в селе Старый Город в рамках нацпроекта «Культура» идёт строительство культурно-досугового центра. В райцентре преобразился парк имени Астраханцева, Малый парк Алёны Арзамасской и прилегающая к нему территория по улице Бараева. В порядок привели и лесной массив, обновили пешеходные дорожки.
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Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
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