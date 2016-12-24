Клариевый сом из Мордовии призван заменить на продуктовом прилавке импортные аналоги

Заменить на продуктовом прилавке импортные аналоги — одна из задач, которую активно реализует Республика Мордовия. Например, в Ковылкинском районе работает рыбопитомник, где выращивают африканскую рыбу — клариевого сома. У него практически нет костей и чешуи, зато имеются лёгкие.

Раньше обитали такие сомы только в жаркой Африке, а теперь и в Мордовии – здесь занимаются их разведением. Главное – поддерживать нужные условия. Клариевый сом — любитель темноты и тепла. Выращивают его в республике в 4 бассейнах, температура в них больше 25 градусов.

Сом может вырасти больше одного кг, по вкусу напоминает угря или сёмгу. И не пахнет тиной, ведь вода в бассейнах регулярно фильтруется. К тому же, африканских сомов природа наделила невероятным иммунитетом: они вообще никогда не болеют. Соответственно, в их корм не добавляют антибиотики.

Такой отечественный продукт на прилавках— отличная замена зарубежным аналогам.А для муниципалитета в Мордовии новое производство это прежде всего доходы в бюджет и новые рабочие места, а для покупателей и их вкусовых предпочтений — новая любовь.