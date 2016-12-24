Компании «РМ Рейл» реализует намеченные планы по разработке и выпуску инновационной продукции

Достижения в области импортозамещения — заслуга разных предприятий республики, в том числе и машиностроительной компании «РМ Рейл». В ней работают 6000 жителей региона.

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: «Машиностроение было и остаётся флагманом промышленности, в такое особое время холдинг находится на производственном фронте». Кроме того, компания входит в топ-3 российских производителей специализированного парка — это 21% рынка. А объёмы производства за последние 5 лет увеличились в 2 раза. Об итогах работы компании за 8 месяцев рассказал генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс.

В настоящее время сохраняется стабильная загрузка всех предприятий холдинга. В компании делается всё возможное, чтобы выполнять в полном объёме программу социальной поддержки персонала. Непреходящие задачи — повысить конкурентоспособность продукции и обеспечить эффективность бизнеса, с этой целью ведётся модернизация и техническое перевооружение производства. Итог – стабильный рост производительности труда и качества продукции.

Компания реализует намеченные планы по разработке и выпуску инновационной продукции. Максим Тевс утверждает: «Сохранять стабильность компании удаётся за счёт тесного объединения всех предприятий в одну команду. Сохранить эту сплочённость и впредь – наша главная задача. В этом мы видим свой вклад в развитие экономики страны и укрепление её промышленного потенциала в этот непростой период».