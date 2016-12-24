Саранский Завод световых приборов выпускает импортозамещающую продукцию

Импортозамещающую продукцию — световые приборы и их комплектующие выпускает у нас в Саранске Завод световых приборов. Замена импортным аналогам отправляется в разные города России и страны СНГ.

В производстве импортозамещающей продукции задействовано несколько участков: для создания электронной техники, корпусных деталей, их механической обработки и покраски, а также сборки светильников.

Перечень производимых изделий обширен: источники питания, светодиодные модули, комплектующие для светильников и сами корпусные изделия для светодиодных люминисцентных светильников, оптические линзы и блоки аварийного питания.

«Завод выпускает 100 тысяч светодиодных модулей в месяц, источников питания — 20 тысяч, корпусных деталей — от 2 до 10 тысяч в месяц», — подтверждает технический директор Завода световых приборов Александр Куршев.

Более 20 образцов техники, половина из которых — новые, и 90 работников — столько нужно для производства отечественных светильников. Раньше все комплектующие и сами светильники поставлялись из европейских стран: Франции, Австрии, Италии.

По функционалу продукция саранского Завода световых приборов ничем им не уступает, а главное конкурентное преимущество — привлекательная цена светильников. После открытия нового производств объем выпуска импортозамещающей продукции увеличился. В планах и дальнейший рост объёмов и ассортимента.