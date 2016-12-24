Трое жителей Мордовии получили штрафы за размещение в соцсетях информационных материалов экстремистского характера

Сотрудниками УФСБ по РМ в ходе мониторинга интернет-пространства выявлены и задокументированы факты распространения в сети Интернет информационных материалов экстремистского характера.

Так, двое жителей Саранска и житель Краснослободского района республики разместили у себя на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» текстовые, видео и аудио материалы, направленные на возбуждение ненависти по национальному и расовому признаку, публичное демонстрирование которых запрещено действующим законодательством.

По решению суда эти сетевые деятели были признаны виновными по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Всем троим назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.