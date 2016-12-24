В Саранске вручили награды победителю и призерам Кубка Главы Мордовии по бильярду

В столице Мордовии лучшим игрокам прошедшего Кубка Главы Мордовии по бильярду вручили награды. Турнир «Свободная пирамида» собрал около 80 участников, самыми младшими из которых были 9-летние бильярдисты, а наиболее возрастные уже перешагнули восьмидесятилетний рубеж. В Мордовии этим видом спорта занимаются более 400 человек.

В финале за первое место за бильярдным столом встретились Арсений Муравьёв и Антон Потекаев. Победу одержал Антон Потекаев и удостоился Кубка Главы Мордовии и ценного приза - мастерски выполненного бильярдного кия.

По информации Минспорта РМ, призовые места на турнире распределились следующим образом:



1 место - Антон Потекаев

2 место - Арсений Муравьёв

3 место - Данат Манёров

3 место - Ярослав Макаров