В Саранске вручили награды победителю и призерам Кубка Главы Мордовии по бильярду

Новые технологии
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В столице Мордовии лучшим игрокам прошедшего Кубка Главы Мордовии по бильярду вручили награды. Турнир «Свободная пирамида» собрал около 80 участников, самыми младшими из которых были 9-летние бильярдисты, а наиболее возрастные уже перешагнули восьмидесятилетний рубеж. В Мордовии этим видом спорта занимаются более 400 человек.
В финале за первое место за бильярдным столом встретились Арсений Муравьёв и Антон Потекаев. Победу одержал Антон Потекаев и удостоился Кубка Главы Мордовии и ценного приза - мастерски выполненного бильярдного кия.
По информации Минспорта РМ, призовые места на турнире распределились следующим образом:
1 место - Антон Потекаев
2 место - Арсений Муравьёв
3 место - Данат Манёров
3 место - Ярослав Макаров
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО