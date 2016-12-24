В Мордовии 140 многодетных семей получили выплату на частичное или полное погашение ипотечного кредита

В рамках национального проекта «Демография» в Мордовии реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Основная задача регионального проекта - создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с появлением детей.

В республике на сегодняшний день ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получает 5 421 семья. Сумма выплаты составляет 11 622 рубля. За рождение третьего ребенка или последующих детей выплата назначена 3 654 семьям. На сегодняшний день республиканский материнский капитал предоставлен 547 семьям, имеющим трех и более детей. На улучшение жилищных условий средства материнского капитала направили 434 многодетные семьи на сумму свыше 62 млн рублей, еще 59 семей направили маткапитал на сумму 5,5 млн рублей на образование детей. Кроме того, 140 семей получили социальную выплату на частичное или полное погашение ипотечного жилищного кредита.

Другим важным направлением регионального проекта является повышение рождаемости, в том числе, с помощью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам фертильного возраста.

Основные мероприятия проекта: диспансеризация женщин фертильного возраста с акцентом на репродуктивное здоровье, профилактические медицинские осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами, девочек в возрасте 15-17 лет, консультирование беременных женщин в кабинетах (центрах) медико-социальной помощи и поддержки беременных.

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования 473 семейным парам республики, страдающим бесплодием, выполнено ЭКО.