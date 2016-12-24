В Саранске состоялось открытие мемориальной доски в честь сотрудника полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей

9 ноября в столице Мордовии состоялось открытие мемориальной доски в честь инспектора патрульно-постовой службы 4 взвода мобильного батальона полка ППСП Управления МВД России по городу Саратову Михаила Гадеева. Он погиб 21 декабря 2019 года во время несения службы. При патрулировании Заводского района города Саратова Михаил Гадеев и его напарник остановили двоих мужчин, заподозрив их в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. В процессе проверки документов один из них внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта. Несмотря на полученное ранение, полицейский и его напарник задержали и обезвредили злоумышленника и передали прибывшему на место происшествия подкреплению. Михаил Гадеев был немедленно госпитализирован в больницу, но полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Мемориальную доску в память о погибшем сотруднике разместили на здании средней общеобразовательной школы №36 в Саранске. Этот выбор был сделан не случайно. Михаил Гадеев родился и вырос в Мордовии, где живут его родители, супруга и трехлетняя дочь.

В церемонии открытия приняли участие Министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков, руководители подразделений МВД, УМВД России по го Саранск, член Общественного совета при МВД Епископ Ардатовский и Атяшевский Владыка Вениамин, ветераны органов внутренних дел, родные и друзья погибшего полицейского, педагогический состав и ученики школы.

«Имена героев навсегда в наших сердцах. Они не могут и не должны быть преданы забвению. Такие ребята как Михаил Гадеев являются примером мужества, отваги, достойного исполнения офицерского долга. Мемориальная доска, которую мы открываем сегодня на здании школы, будет напоминанием о подвиге, ценой которому стала жизнь, и для подрастающего поколения, – сказал генерал-майор полиции Юрий Поляков. – Хочу искренне поблагодарить и выразить восхищение мужеством родителей и супруги Михаила Гадеева. Низкий вам поклон за стойкость и терпение. МВД по Республике Мордовия всегда готово оказать поддержку и помощь семьям героев».

Память погибшего сотрудника почтили минутой молчания. Завершилось памятное мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.