Предприятия Мордовии заинтересовали своей продукцией ульяновский автопром

На Ульяновском автомобильном заводе, одном из крупнейших и старейших автомобильных предприятий страны, 9 ноября побывала делегация Мордовии в рамках рабочей поездки в Ульяновскую область. Завод специализируется на выпуске полноприводных легковых автомобилей и микроавтобусов повышенной проходимости под торговой маркой УАЗ. За время своего существования (с 1941 года) коллективом выпущено более 5 млн автомобилей.



Глава республики Артём Здунов и члены мордовской делегации осмотрели конвейер производства, а также выставку готовой продукции и музей предприятия. Сейчас завод, на всех площадках которого работает более 6,5 тысячи человек, производит свыше десятка различных моделей.



Помимо осмотра производства, члены мордовской делегации приняли участие в круглом столе по вопросам промкооперации и импортозамещения. Предприятия Мордовии – «Резинотехника», «Орбита» и Саранский приборостроительный завод – презентовали свою продукцию, а также наработки, которые могут стать интересными для автопрома. Было отмечено, что по некоторым направлениям сотрудничества требуется просто восстановить утраченные связи и нынешнее прямое общение очень способствует этому.



На предприятии по производству автомобилей специального назначения ООО «Автодом» мордовской делегации показали производственные мощности и выставку пассажирского автотранспорта «СИМАЗ». Предприятие работает в свой сфере уже более 15 лет и сейчас выпускает более 20 моделей автомобилей. Это машины скорой медицинской помощи и реанимобили, специализированный транспорт для перевозки детей, пассажиров с ограниченной мобильностью, а также лаборатории для МВД, МЧС, РЖД, дорожных и аварийно-спасательных служб.



В ходе осмотра производственных мощностей стороны определили ряд взаимовыгодных направлений сотрудничества. Например, прозвучало предложение использовать при комплектовании систем внутреннего освещения спецавтомобилей источники света, произведенные на предприятиях Мордовии. А в реанимобили на стадии заводского оснащения устанавливать рециркуляторы саранского производства. Несколько перспективных направлений сотрудничества будут отрабатываться под эгидой регионального минпрома.