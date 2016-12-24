Глава Мордовии приехал к мобилизованным, которые проходят боевое слаживание в Ульяновской области

Глава Мордовии Артём Здунов 9 ноября вновь приехал в военный городок под Ульяновском, где проходят боевое слаживание мобилизованные из республики. Вместе с командиром учебного центра он осмотрел места проживания военнослужащих, бытовые условия. Основная часть бойцов в это время выполняла задачи по военно-тактической подготовке на полигоне. Посмотрели, какое меню в столовой, завтрак, обед - все питательно и по норме довольствия. Баня в городке работает, помывка проходит регулярно и организованно.



От Мордовии в часть сегодня вновь пришла гуманитарная помощь. Как и обещали, для каждого бойца перед отправкой в зону СВО сформирован индивидуальный вещмешок. Что в нем - перчатки тактические; очки тактические, противоосколочные; дождевик прорезиненный, проклеенный; сапоги; карабины, батарейки, полотенце, мыло, бритвенные станки, нож-мультитул, фонарь налобный, таблетки для очистки воды, швейный набор, спички, свечи парафиновые. Ранее доставлено, тоже каждому - спальный мешок, туристический коврик, термокомплект, балаклава, нательное белье, сигареты. Все это в расчете на всех мобилизованных из Мордовии, находящихся сейчас в обоих городках учебного центра.



Артём Здунов сказал, что в ближайшие дни индивидуальные наборы каждого военнослужащего будут доукомплектованы наколенниками, налокотниками, разгрузочными жилетами. Амуниция закуплена на всех ребят, в том числе тех, кто находится сейчас в зоне СВО.



В этот же день к военным приехала и группа врачей из Мордовии. По словам заместителя министра здравоохранения РМ Ольги Кшнякиной, это более 15 человек специалистов разных профилей – стоматологи, терапевты, хирурги, рентгенологи, фтизиатры. В распоряжении наших бойцов - специально доставленные в военную часть передвижные модули - кабинет флюорографии и два стоматологических кабинета. Медики проведут все необходимые исследования – весь день они будут работать в двух городках, где есть наши военные. В последующие дни медицинский десант продолжит работу в батальонах, для оценки состояния заболевших будет направлена медицинская лаборатория и группа наиболее востребованных специалистов. Бойцы должны отправиться на передовую здоровыми и готовыми к выполнению задач.



В составе медицинской бригады есть и сотрудники Красного Креста, они покажут приемы первой медицинской помощи –лишними такие знания точно не будут.

Артём Здунов подчеркнул, что сейчас наши бойцы проходят настоящее боевое слаживание - занятия по подготовке идут с раннего утра и до темна, формируются не только боевые навыки, но и коллектив, взаимная поддержка, слаженность действий. Сегодня в часть приедут и военруки из Мордовии – это опытные люди, занимающиеся военной подготовкой, проведут здесь инструкторские занятия. Кроме того, с военнослужащими пообщаются те, кто уже побывал в командировках в зоне СВО, их опыт и знания неоценимы для мобилизованных.



Для управления батальоном в ближайшее время в места боевого слаживания довезут то, о чем бойцы просили - бензогенератор, бензопилы, сварочный аппарат, по два квадракоптера и по 30 раций на каждый батальон, шуруповерты, лопаты, ломы, топоры, кувалды, сухое горючее, газовые горелки, воду в баллонах, чайники, ну и по мелочи – степлеры, наборы инструментов, машинки для стрижки. Даже флаги – России и Мордовии, такая просьба была - патриотического настроя воинам из Мордовии не занимать. Все это уже закуплено, будет доставлено в батальоны перед отправкой.



Сегодня в одном из учебных городков также работает Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров. Все обращения будут приняты и исполнены. Накануне там побывали представители Госукс РМ, есть проблемы с вентиляцией в местах проживания ребят, изучили всё на месте, будут исправлять недостатки. Ещё привезли брус и фанеру – попросили для изготовления мишеней для стрельбищ.



Ближе к вечеру на площадках в обоих городках будет концерт, организованный силами лучших артистов мордовской филармонии. «Все очень хотят поднять нашим бойцам настроение, боевой дух. Вся республика сейчас вместе с нашими ребятами!» - сказал Артём Здунов. И предложил сформировать в ближайшее время визит делегации из родственников военнослужащих . «Родные люди - жены, отцы, матери - достовернее всех смогут оценить то, в каких условиях проживают и обучаются военным наукам их мужчины. Пусть все, что можно, им здесь покажут, расскажут, они своими глазами всё увидят», - сказал он. Договоренность об этом с командиром части уже достигнута.