Судебные приставы Мордовии проведут прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных

«Классная встреча»
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10 ноября 2022 года с 10:00 до 18:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия и его структурных подразделениях состоится прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении попадающих под частичную мобилизацию граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их родственников, а также обращений указанных категорий граждан, связанных с возвратом просроченной задолженности кредиторам.
При себе на приеме в обязательном порядке необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия (в соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»), а также документы, подтверждающие факт мобилизации (при наличии).
Адреса и телефоны районных отделений судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Контакты»: r13.fssp.gov.ru/telefony_dlja_spravok/.
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