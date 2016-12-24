УФСБ России по Республике Мордовия осуществляет набор граждан для поступления в образовательные организации ФСБ России в 2023 году

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В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
1) Для юношей, обучающихся в 11 классах, открыты следующие учебные заведения ФСБ России:
- Академия ФСБ России (г. Москва) /на факультет иностранных языков принимаются также девушки/;
- Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно Московской области);
- Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);
- Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);
- Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);
- Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа Краснодарского края).
Специальности по программам высшего профессионального образования:
- «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение» и др.
Специальности по программам среднего профессионального образования:
- «Пограничная деятельность», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Компьютерные сети».
Основные требования к кандидатам:
- годность к военной службе по состоянию здоровья;
- общая физическая подготовка (не ниже «удовлетворительно»).
2) Для студентов, окончивших 4 курса гражданских образовательных организаций высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология», имеется возможность продолжить обучение путем перевода в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород).
Для продолжения обучения принимаются граждане Российской Федерации не старше 27 лет (мужчины и женщины).
Кроме этого, ФСБ России осуществляет набор граждан для поступления на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России
Основные требования:
Телефоны для справок: 8 (8342) 28-88-45, 8 (8342) 28-88-51 (отдел кадров)
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В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
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