УФСБ России по Республике Мордовия осуществляет набор граждан для поступления в образовательные организации ФСБ России в 2023 году

Репортер

1)  Для юношей, обучающихся в 11 классах, открыты следующие учебные заведения ФСБ России:

- Академия ФСБ России (г. Москва) /на факультет иностранных языков принимаются также девушки/;

- Голицынский пограничный институт ФСБ России (г. Голицыно   Московской области);

- Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);

- Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);

- Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);

- Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа Краснодарского  края).

 Специальности по программам высшего профессионального образования:

-   «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение» и др.

 Специальности по программам среднего профессионального образования:

-   «Пограничная деятельность», «Обеспечение информационной безопасности  телекоммуникационных систем», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Компьютерные сети».

 Основные требования к кандидатам:

- годность к военной службе по состоянию здоровья;

- общая физическая подготовка (не ниже «удовлетворительно»).

2)    Для студентов, окончивших 4 курса гражданских образовательных организаций высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология», имеется возможность продолжить обучение путем перевода в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород).

Для продолжения обучения принимаются граждане Российской Федерации не старше 27 лет (мужчины и женщины).

Кроме этого,  ФСБ России осуществляет набор граждан для поступления  на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России

Основные требования:

  • гражданство РФ и отсутствие гражданства иностранного государства;
  • возраст от 18 до 40 лет;
  • отсутствие близких родственников, постоянно проживающих за пределами РФ;
  • отсутствие судимости (в т.ч. погашенной);
  • образование не ниже среднего общего (полного);
  • годность к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам;
  • наличие государственно-патриотического сознания, правомерного поведения и личной дисциплинированности;
  • готовность к прохождению военной службы в любом регионе РФ и за ее пределами.

Телефоны для справок:    8 (8342) 28-88-45, 8 (8342) 28-88-51 (отдел кадров)

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