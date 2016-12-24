Школьница из Мордовии стала призером Всероссийского конкурса на лучшее описание русской культуры на родном языке

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Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. Среди призеров творческого состязания - ученица 7 класса Кочкуровской школы им. Народного учителя СССР С.И. Дергачева Анастасия Турдубекова. Она получила диплом 2 степени.
«Анастасия сочинила сказку на эрзянском языке, где встретились уже известные всем герои. В своем сочинении она показа гостеприимство мордовского и русского народа, их обычаи, силу, непобедимость. Даже участие в таком престижном конкурсе – уже успех. Призовое место помогло Насте поверить в свои силы», - отметила классная руководительница Турдубековой, учитель родного языка Светлана Юртайкина.
Также в десятке лучших оказался школьник из города Ковылкино Никита Киреев. Обе работы попадут в Сборник лучших конкурсных сочинений – 2022.
Всего в конкурсе приняли участие 835 учащихся из 80 субъектов Российской Федерации. Победителями стали 8 человек, призерами – 16. Работы конкурсантов были написаны на 30 языках народов России.
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