В Мордовии по иску прокурора суд обязал Минздрав обеспечить ребенка-инвалида бесплатными лекарствами и возместить понесенные затраты

Прокуратура Ленинского района Саранска провела проверку по обращению матери 12-летнего ребенка-инвалида.

Как следует из материала надзорной проверки, мальчику в связи с имеющимся заболеванием рекомендован прием жизненно необходимого лекарственного препарата (Финголимод). Однако в нарушение требований федерального законодательства по выписанным рецептам данный лекарственный препарат не выдавался, ввиду чего мама ребенка закупала его самостоятельно.

В этой связи прокуратурой района в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать Министерство здравоохранения РМ обеспечить ребенка лекарственным препаратом (Финголимод), назначенным по жизненным показаниям. Параллельно было заявлено требование о взыскании денежных средств на сумму более 170 тысяч рублей, затраченных матерью 12-летнего ребенка-инвалида на приобретение лекарств и компенсацию морального вреда.

Ленинским районным судом Саранска исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Судебное решение не вступило в законную силу.