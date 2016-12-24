Отделение Пенсионного фонда по РМ публикует график выплаты пенсий в праздничные и выходные дни

Активная жизнь в «серебряном» возрасте
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Как сообщается, доставка пенсий через отделения почтовой связи производится по графикам, составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с отделением Пенсионного фонда по РМ.
В городских и сельских отделениях почтовой связи пенсию за 3 и 4 ноября доставят 3 ноября.
С 5 ноября выплаты пойдут по обычному графику доставки.
Гражданам, получающим пенсионные выплаты ежемесячно 5 числа через кредитные учреждения (на счет банковской карты либо на счет по вкладу), пенсия будет перечислена 3 ноября. Далее по уже традиционному графику.
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В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
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