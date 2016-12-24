В столице Мордовии прорабатывается вопрос об установке умных остановок общественного транспорта

Региональные меры поддержки
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
2 ноября Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров провел совещание с членами кабмина по реализации Послания Главы Мордовии Артёма Здунова Государственному Собранию.
В начале года утверждена Программа действий Правительства, направленная на исполнение всех поручений, озвученных лидером региона в стратегическом документе. Программа действий включает более 500 мероприятий в различных отраслях экономики, направленных на дальнейшее развитие региона.
Члены республиканского Правительства доложили о проводимой работе.
Руководитель министерства здравоохранения Олег Маркин сообщил о реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На сегодняшний день заключено 40 договоров с участниками программы, среди них 26 врачей-специалистов и 14 фельдшеров. До конца года число участников программы составит 55 человек.
На совещании было доложено, что поручение по разработке проектной документации на возведение корпуса школы на 165 мест в селе Белозерье Ромодановского района будет исполнено до конца года.
Обсуждался вопрос разработки электронного ресурса «Наше Мордовское», где будет представлена информация о товарах местных производителей, в том числе продукции мастеров народных художественных промыслов. Пока сервис в разработке, мордовские мастера осваивают крупнейшие маркетплейсы. Владимир Сидоров отметил значимость запуска собственной республиканской электронной торговой площадки до конца года.
Представители Министерства образования доложили, что в рамках профориентационной работы школы республики подписывают соглашения о сотрудничестве с промышленными предприятиями и предприятиями пищевой промышленности.
В рамках исполнения поручения о создании элементов современной городской среды в этом году в Саранске открыта одна станция по зарядке электромобилей на Юго-Западе. Также прорабатывается вопрос об установке умных остановок общественного транспорта, оснащенных информационными технологиями для безопасности и комфорта пассажиров.
«Коллеги, реализацию всех пунктов Программы действий нужно держать на постоянном контроле», – подчеркнул Владимир Сидоров.
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Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
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