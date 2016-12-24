В Краснослободске к новоселью готовятся 103 переселенца из ветхого жилья и девять детей-сирот

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Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
2 ноября в Краснослободске Глава Мордовии Артём Здунов проинспектировал ход строительства многоквартирного жилого дома, большая часть квартир которого будет предоставлена переселенцам из аварийного и ветхого жилья, а также детям-сиротам.
В новом доме 54 квартиры, сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец этого года. Сейчас основные строительно-монтажные работы завершены, внутри здания монтируются инженерные сети, готовится пуск тепла и проведение внутренней отделки.
Глава Краснослободского района Алексей Буйнов подчеркнул, что 41 квартира будет предоставлена семьям, улучшающим жилищные условия по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. 103 человека этой категории, а также 9 детей-сирот смогут въехать в новое жилье уже в этом году.
Представитель подрядчика - Мордовской ипотечной корпорации - уверяет, что квартиры будут с ремонтом - напольное покрытие, обои, двери - все будет готово к приему новоселов.
«Темпы застройщик взял хорошие, главное - их сохранить и выполнить все работы в срок и качественно. Кроме того, нужно разработать план комплексного благоустройства территории, прилегающей к новостройке», - сказал Артём Здунов.
В этот же день в Краснослободском районе Артём Здунов осмотрел гидротехническое сооружение пруда в селе Зиновские выселки, возведенное в рамках реализации госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия». Сооружение предотвратит размытие автодороги, соединяющей несколько населенных пунктов, кроме того, пруд исполняет роль водного резервуара для использования при тушении пожаров.
В ходе капремонта укрепили откосы плотины, привели в порядок водосбросные сооружения. Срок реализации мероприятия по муниципальному контракту - 2023 год, но фактически работы выполнены с опережением графика в текущем году.
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