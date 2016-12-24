Многодетная семья Степушкиных из Торбеевского района получила республиканский материнский капитал за четвертого ребенка

Живописный вагон
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С начала действия программы республиканского материнского капитала в Торбеевском районе Мордовии выдано 426 сертификатов, из которых 133 использовано на индивидуальное жилищное строительство, покупку жилья, погашение ипотечных кредитов. Эта мера социальной поддержки предусмотрена нацпроектом «Демография».
1 ноября глава Торбеевского района Сергей Шичкин вручил сертификат на республиканский материнский (семейный) капитал за рождение в семье Степушкиных четвертого ребенка. Мама Анна Степушкина работает акушером-гинекологом в Торбеевской центральной районной больнице. Ее супруг Евгений Викторович трудится в силовых структурах.
Дочери Анастасия и Арина учатся в школе, трехгодовалый Елисей посещает детский сад, младший сын Тимофей появился на свет в сентябре 2022 года. Главная мечта супругов – вырастить своих детей достойными и порядочными людьми. Средства регионального и федерального маткапиталов семья решила потратить на приобретение или строительство собственного жилья.
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На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
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