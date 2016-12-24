В Мордовии 30-летняя девушка «поправила сбой» в мобильном банке и лишилась 400 тысяч рублей

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В Краснослободском районе доверчивая 30-летняя девушка позволила мошенникам дистанционно ограбить себя на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по РМ.
В полиции потерпевшая рассказала, что в конце октября у нее на смартфоне перестало работать приложение банка, клиентом которого она является. В интернете барышня нашла телефон финансового учреждения, позвонила и сообщила о проблеме.
Спустя несколько минут после разговора ей на телефон поступил звонок якобы из этого же банка. Молодой человек сообщил, что готов помочь в устранении неисправности в работе приложения. Далее по его просьбе она установила на смартфон некую прогу, что дало возможность мошеннику удаленно получить доступ к функциям ее гаджета.
После этого по указанию звонившего жительница Мордовии ввела свои данные и сообщила собеседнику несколько кодов, пришедшие ей в смс-сообщениях. Девушка даже не подозревала, что эти действия привели не только к списанию у нее со счетов всех денежных средств, но и позволили оформить на ее имя кредит. О том, что она стала жертвой мошенников потерпевшая узнала, когда по рекомендации родственников пришла в полицию с рассказом о произошедшем.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников.
В МВД по РМ напоминают. Если вам позвонит неизвестный, который представится сотрудником службы безопасности банка и
- сообщит о блокировке вашей карты
- расскажет о попытке мошенников похитить деньги с ваших счетов или оформить от вашего имени кредит
- предупредит о несанкционированном входе в «личный кабинет»
- расскажет о смене «финансового номера»
- уведомит о переводе ваших средств на «страховой счет» из-за отключения банка от системы СВИФТ
- попросит назвать реквизиты карты и CVC- и СМС-коды
- порекомендует срочно перечислить все накопления на «безопасный счет»
- будет убеждать установить специальную программу для защиты сбережений или пройти по ссылке для отмены сомнительных операций
ни в коем случае не выполняйте никакие операции по счетам и прервите разговор. Помните, от вашей бдительности зависит сбережение ваших денежных средств!
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