В Мордовии 30-летняя девушка «поправила сбой» в мобильном банке и лишилась 400 тысяч рублей

В Краснослободском районе доверчивая 30-летняя девушка позволила мошенникам дистанционно ограбить себя на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по РМ.

В полиции потерпевшая рассказала, что в конце октября у нее на смартфоне перестало работать приложение банка, клиентом которого она является. В интернете барышня нашла телефон финансового учреждения, позвонила и сообщила о проблеме.

Спустя несколько минут после разговора ей на телефон поступил звонок якобы из этого же банка. Молодой человек сообщил, что готов помочь в устранении неисправности в работе приложения. Далее по его просьбе она установила на смартфон некую прогу, что дало возможность мошеннику удаленно получить доступ к функциям ее гаджета.

После этого по указанию звонившего жительница Мордовии ввела свои данные и сообщила собеседнику несколько кодов, пришедшие ей в смс-сообщениях. Девушка даже не подозревала, что эти действия привели не только к списанию у нее со счетов всех денежных средств, но и позволили оформить на ее имя кредит. О том, что она стала жертвой мошенников потерпевшая узнала, когда по рекомендации родственников пришла в полицию с рассказом о произошедшем.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников.

В МВД по РМ напоминают. Если вам позвонит неизвестный, который представится сотрудником службы безопасности банка и

- сообщит о блокировке вашей карты

- расскажет о попытке мошенников похитить деньги с ваших счетов или оформить от вашего имени кредит

- предупредит о несанкционированном входе в «личный кабинет»

- расскажет о смене «финансового номера»

- уведомит о переводе ваших средств на «страховой счет» из-за отключения банка от системы СВИФТ

- попросит назвать реквизиты карты и CVC- и СМС-коды

- порекомендует срочно перечислить все накопления на «безопасный счет»

- будет убеждать установить специальную программу для защиты сбережений или пройти по ссылке для отмены сомнительных операций

ни в коем случае не выполняйте никакие операции по счетам и прервите разговор. Помните, от вашей бдительности зависит сбережение ваших денежных средств!