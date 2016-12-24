На заседании АТК и Оперативного штаба обсуждены меры по обеспечению безопасности в ноябрьские праздники

В Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии Республики Мордовия и Оперативного штаба в Республике Мордовия. Были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в период ноябрьских праздников, а также меры, направленные на усиление безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического, атомного и транспортного комплексов, здравоохранения, образования и мест массового пребывания людей.

Открывая заседание, Глава Мордовии Артём Здунов напомнил, что перед органами исполнительной власти и местного самоуправления республики стоит задача - дать объективную оценку состоянию антитеррористической защищенности подведомственных объектов, принять меры по их инженерно-техническому дооснащению системами видеонаблюдения, управления эвакуацией, при наличии недостатков принять компенсирующие меры.

«Необходимо оценить состояние физической защиты объектов и уровень готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов. Обеспечить постоянный контроль за устранением недостатков в организации системы безопасности. В складывающейся обстановке особое внимание требуется уделить объектам энергетики, транспорта»,- подчеркнул Председатель АТК РМ.

О комплексе дополнительных мер доложили руководители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Управления Росгвардии, Министерства промышленности, науки и новых технологий, Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству, Министерства здравоохранения, Министерства образования, городского округа Саранск.

По результатам обсуждения выступлений Артём Здунов дал поручение в конкретные сроки организовать проведение проверок работоспособности инженерно-технических систем безопасности и уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов, а также разработать и реализовать комплекс компенсирующих мероприятий.

Что касается обеспечения безопасности в период ноябрьских праздников, врио заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Мордовия Игорь Брежнев доложил, что сотрудники силовых ведомств к выполнению поставленных задач готовы. В ближайшие дни они перейдут на усиленный режим несения службы. На охрану общественного порядка будет мобилизовано достаточное количество сотрудников органов внутренних дел и Управления Росгвардии.

«В праздничные дни наша с вами задача - сделать все для безопасности граждан, для слаженного взаимодействия правоохранительных структур, органов государственной власти и местного самоуправления, специальных служб. Особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий», - подчеркнул Председатель АТК РМ Артём Здунов.

Также на заседании АТК было рассмотрено выполнение органами исполнительной власти и местного самоуправления решений Антитеррористической комиссии Республики Мордовия.