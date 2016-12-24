В Саранске суд вынес приговор экс-директору Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода

В Саранске суд огласил приговор бывшему директору печального знаменитого Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода 66-летнему Алексею Зинкину. Он обвинялся в хищении 12 тонн металлолома со своего предприятия.

Полицейские установили, что в феврале 2018 года руководитель утилизационного завода, используя свое служебное положение, похитил с территории предприятия металлолом массой 12 тонн. Эта партия потянула на 60 тысяч рублей.

Вверенное ему имущество он продал неустановленному следствием лицу без оформления документов, подтверждающих куплю-продажу металлолома. Полученные деньги фигурант, разумеется, потратил на личные цели.

По информации из Октябрьского суда Саранска, на процессе Алексей Зинкин вину признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался. При назначении ему наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, раскаяние в совершении преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья и здоровья его родственников, явка с повинной и добровольное возмещение материального вреда от преступления.

Также отмечалось, что подсудимый является Ветераном труда, заслуженным работником сельского хозяйства Республики Мордовия, кандидатом сельскохозяйственных наук, имеет множество медалей, знаков отличия, почетных грамот и благодарностей.

За растрату вверенного имущества с использованием своего служебного положения суд назначил бывшему директору наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.