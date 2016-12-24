Музей Эрьзи приглашает 3 ноября на открытие персональной выставки Татьяны Орловой-Булычёвой «Современники»

3 ноября 2022 года в 17:00 в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи состоится открытие персональной выставки Татьяны Орловой-Булычёвой «Современники».

Татьяна Александровна Орлова-Булычёва (род. 1952 г.) – живописец, график, педагог, член Творческого союза художников России (1995), Союза художников России (2005). Окончила живописное отделение Казанского художественного училища имени Н. Фешина в 1972 году. Совершенствовала мастерство на Академической даче им. И. Е. Репина Союза художников РСФСР (1974, 1975), а также в творческих поездках по Волге, Крыму, черноморскому побережью Кавказа. Произведения хранятся в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи, частных собраниях России, Армении, Белоруссии, Германии, Италии, Латвии, США, Узбекистана, Украины.

Экспозиция представлена работами из фондов МРМИИ им. С. Д. Эрьзи и новыми произведениями из коллекции художника, среди которых пейзажи, натюрморты, тематические картины, однако Т. А. Орлова-Булычёва отдает предпочтение портрету. Выставка «Современники» включает 20 портретов, написанных в разные периоды творчества. Среди них - как образы представителей творческий интеллигенции («Портрет композитора Нины Кошелевой», 1993, «Портрет Сергея Сеничева», 2011, «Портрет поэта Сергея Казнова», 2011, «Южный крест. Памяти С. Д. Эрьзи», 2001), так и членов семьи («Портрет отца», 2005, «Портрет матери», 2019 – 2020, «Анюта с куклой», 1992, «Маша со слоненком», 1983 и другие). Объединяет работы стремление автора передать яркую индивидуальность портретируемого при стилистическом минимализме. Необычные цветовые решения, точность композиции в сочетании с глубоким психологизмом делают характеры героев живыми, запоминающимися.