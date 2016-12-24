Герои современной России расскажут свои истории на просветительском марафоне в новой саранской студии Общества «Знание»

3 ноября состоится десятичасовой молодежный просветительский марафон «Знание о героях», организованный Российским обществом «Знание». Одной из площадок марафона станет новая региональная студия Общества «Знание» в Саранске на базе МГПУ им. Евсевьева. Там выступят люди, для которых превыше всего служение Родине и помощь своему народу. Герои современной России расскажут молодому поколению, с чего начинается их патриотизм, где они черпают силу и мужество, к чему стремятся. Выступления будут транслироваться онлайн для зрителей по всей стране.

Просветительский марафон «Знание о героях» приурочен ко Дню народного единства, и его программа призвана показать, как россияне делают вклад в благополучие своей страны. Спикерами на марафоне выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся люди. Они расскажут собственные истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам.

В рамках мероприятия Российское общество «Знание» откроет свою новую студию, созданную на базе Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева. Это десятая региональная студия для просветительской организации, и она станет одной из площадок марафона.

К онлайн-трансляциям из саранской студии можно будет присоединиться на сайте Российского общества «Знание», а также в его официальной группе ВКонтакте.

«Для нас большая честь принимать в своей новой студии героев России, которые будут делиться опытом со школьниками и студентами, ведь молодость — это время выбирать ориентиры, ставить цели на будущее. В этот период особенно нужны образцы для подражания, наставники, которые собственным примером и конкретными делами покажут, как сделать жизнь полезной для своей Отчизны. И очень вдохновляет то, что эта встреча молодежи с нашими выдающимися соотечественниками состоится накануне Дня народного единства, будет способствовать сплочению людей разных поколений, профессий, но одинаково преданных своей стране», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Марафон будет проходить на двух площадках. Наряду со студией в Саранске спикеры и участники программы соберутся в Москве, в арт-центре «Ветошный». В столичной студии с героями нашей страны встретятся около 400 молодых людей — школьников и студентов, в том числе жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. События этой площадки тоже будут транслироваться онлайн.

К участию в марафоне приглашены заместитель командира Брянского ОМОН «Арсенал», Герой Российской Федерации Андрей Фроленков; Герой Российской Федерации Энвер Набиев; Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Федор Юрчихин; Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Антон Шкаплеров; главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», Герой Труда Российской Федерации Денис Проценко; президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лео Бокерия; чемпион мира по ММА и боевым единоборствам, волонтер Михаил Суриков и многие другие.

Просветительский марафон «Знание о героях» даст старт одноименному федеральному проекту, который нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей. Героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян — ключевые темы проекта «Знание о героях».

Еще одно яркое событие проекта – презентация графических новелл о героях специальной военной операции и выставка новелл в столичном Музее Отечественной войны 1812 года, которая откроется 4 ноября. Профессиональные художники создадут новеллы о 24 наших современниках, удостоенных звания Героя Российской Федерации во время специальной военной операции на Украине, и 10 графических работ будут эксклюзивно представлены на выставке. Новеллы, которые создаются для школьников 5-11 классов всей страны, также можно будет увидеть на сайте Российского общества «Знание».