Бдительная пенсионерка из Саранска не попалась на уловки мошенников и сберегла 1 миллион рублей

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Об отрадном факте на ниве противодействия дистанционному мошенничеству сообщает МВД по РМ. Бдительная пенсионерка из Саранска не попалась на уловки мошенников и «сэкономила» 1 миллион рублей своих сбережений.
Как рассказала полицейским 67-летняя жительница города, днем ей на мобильный телефон поступил звонок от якобы представителя банка. Тот сообщил, что в эти минуты неизвестные пытаются списать со счета пенсионерки все накопления в сумме 1 миллион рублей. Для предотвращения незаконных действий женщине требовалось перечислить денежные средства на так называемые безопасные ячейки.
Недоверчивая держательница сбережений сообщила о произошедшем мужу, который находился дома. Не прерывая разговор с разводилой, супруги отправились в отделение банка, чтобы уточнить информацию. Там им сообщили, что никаких несанкционированных операций по счету пожилой женщины не производилось. Убедившись, что ее деньги в безопасности, пенсионерка прекратила разговор со мнимым банкиром, продолжавшийся 4,5 часа! После чего супруги незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
МВД по РМ напоминает: в случае сообщения незнакомцев о подозрительных финансовых операциях по вашим счетам следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам секретную информацию, размещенную на оборотной стороне вашей карты, а также не называйте коды, которые приходят вам на телефон в СМС, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банке.
Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными денежными переводами, посоветуйтесь с близкими или специалистами.
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