Доброжелательность врачей влияет на решение об аборте: первые итоги федерального проекта «Здравствуй, мама»

Об этом сообщила член Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Наталья Москвитина на Форуме «Сообщество».

«Мы апробировали пилотный проект «Здравствуй, мама» в Республике Мордовия, и уже промежуточные итоги говорят о снижении прерываний беременности без медицинских показаний. У женщины есть запрос на внимательное и доброе отношение врача к ней и ее статусу матери. С уважения к будущей маме начинается грамотная демографическая стратегия, что доказали первые результаты внедрения проекта - эффективность доабортного консультирования выросла с 27,4% до 46%. Это значит, что доброжелательность врачей влияет на решение об аборте», - прокомментировала Наталья Москвитина.

По словам Москвитиной, за 3 года в Мордовии выросло количество беременных женщин, прошедших доабортное консультирование с 1091 в 2019 году до 1182 в 2021 году. В 2021 беременность сохранили 324 женщины, что на 101 женщину больше, чем в 2019 году. Эффективность доабортного консультирования составила 27,4%. За 9 мес. 2022 г. доабортное консультирование прошли 89,2 % от обратившихся на аборт женщин. Беременность сохранили 46 %.

Алгоритм в рамках проекта «Здравствуй, мама» разрабатывали федеральные эксперты: врачи, перинатальные психологи, а также волонтеры, поддерживающие женщин в ситуации репродуктивного выбора. В его основе заложены принципы дружелюбного и уважительного отношения к беременной пациентке. Так, согласно новому алгоритму врач не должен предлагать пациентке прерывать беременность без медицинских показаний, а также обязательно поздравляет ее с беременностью. Новому сценарию обучили мордовский врачей.

Кроме алгоритма, проект «Здравствуй, мама» предлагает выдачу коробок с «приданным» к родам, раздачу информационных буклетов о мерах поддержки будущих мам и семей с детьми в регионе. Проект был неоднократно представлен на площадке Общественной палаты РФ.

Форумы «Сообщество» проводятся ОП РФ с 2015 года во всех федеральных округах России. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. В работе итогового форума принимают участие более 5000 человек со всех уголков стороны. В этом году в событии впервые примут участие представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ключевое мероприятие Общественной палаты РФ пройдет в Москве 2-3 ноября на площадке Музея Победы. Тема форума — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!»