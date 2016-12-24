В Мордовии за 9 месяцев этого года из незаконного оборота изъяты десятки «стволов»

31 октября в МВД по РМ состоялась пресс-конференция, во время которой подводились промежуточные итоги совместной с региональным управлением Росгвардии профилактической акции «Оружие-2022». Также в ходе мероприятия обсуждались результаты работы по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.



Как рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска регионального МВД Сергей Батуров, за 9 месяцев этого года в республике возбуждено 113 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом оружия, к уголовной ответственности привлечено более 30 лиц. Сотрудниками уголовного розыска совместно с региональными УФСБ, Управлением Росгвардии из незаконного оборота изъято 44 единицы огнестрельного оружия, в том числе 29 охотничьих гладкоствольных ружей, 7 пистолетов, 6 винтовок, 2 карабина, 678 единиц боеприпасов различного калибра, пять корпусов ручных гранат, около 2 килограммов взрывчатых веществ. Ликвидировано две мастерских по изготовлению кустарного оружия.



Заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка МВД по РМ Дмитрий Романович отметил, что за текущий период полицейскими совместно с сотрудниками Управления Росгвардии проверены условия хранения оружия у более 16,5 тысяч человек. Выявлено 47 нарушений законодательства, регулирующих оборот оружия, в отношении граждан составлены соответствующие административные протоколы. Аннулировано 68 разрешительных документов. В связи с нарушением правил оборота оружия изъято 106 единиц и более 1,5 тысяч патронов.



«В течение 9 месяцев 2022 года гражданами на возмездной основе сданы 29 единиц оружия, 348 патронов различного калибра, 13 гранат. По их заявлениям осуществлена выплата денежных средств в сумме более 95 тысяч рублей», - сообщил начальник отделения контроля за оборотом оружия ЦЛРР Управления Росгвардии по РМ Иван Пиксасов.



В рамках действующей профилактической акции «Оружие-2022» жители Мордовии могут сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в любое подразделение органов внутренних дел или региональной Росгвардии. Для оценки оружия в территориальных органах МВД созданы специальные комиссии, которые определяют его техническое состояние и проверяют по криминалистическим учетам. В Министерство юстиции РМ направляются соответствующие заявки на выделение денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений гражданам. Так, за боевое оружие размер вознаграждения до 6000 рублей, гражданское оружие – до 4000 рублей, самодельное оружие, обрезы – до 3000 рублей.



В случае добровольной выдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.