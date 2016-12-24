Сотрудники казначейства и педагоги школы №33 из Саранска присоединись к проекту «Все для победы»

К проекту Народного фронта «Все для победы» присоединились сотрудники Управления федерального казначейства по Республике Мордовия. Очередную гуманитарную помощь они привезли в региональное отделение для ее дальнейшей отправки. В этот раз ими закуплены банки свиной и говяжьей тушенки, рыбные консервы, пачки хлебцев, чай, кофе, какао, более 200 пачек вермишели быстрого приготовления, а также медикаменты и перевязочные материалы. А чтобы поддержать боевой дух российских военнослужащих, дети сотрудников нарисовали рисунки.

В рамках проекта педагоги саранской общеобразовательной школы №33 тоже приобрели продукты питания длительного срока хранения, гигиенические средства и канцелярские товары.

Большое спасибо представители Народного фронта говорят всем, кто принимает участие в помощи нашим военным, которые в ходе специальной военной операции защищают новые регионы нашей страны. Все уверены, что победа будет за нами!



Необходимые вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, кабинеты 104,114.

Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.

Можно также сделать перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. НО важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для нашего региона.