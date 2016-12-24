Творческую молодежь Мордовии приглашают принять участие в выставке-ярмарке «МЫ ZA МИР!»

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С 19 по 30 ноября в Мордовии будет проходить Республиканская благотворительная выставка-ярмарка живописи и декоративно-прикладного искусства «МЫ ZA МИР!».
Принять в ней участие могут школьники, воспитанники детских школ искусств, студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 11 до 22 лет.
Творческие работы в виде рисунков и поделок принимаются до 10 ноября. Для этого необходимо направить заявку на адрес электронной почты: muzey.sd.erzi@e-mordovia.ru или shrm-13@yandex.ru.
Работы, прошедшие отбор, будут экспонироваться в Музее Эрьзи и смогут участвовать в благотворительной продаже.
В номинации «Рисунок» жюри будет оценивать соответствие тематике, авторское решение, гармоничность цветового решения, художественную выразительность. В номинации «Поделка» в приоритете - оригинальность исполнения, художественная выразительность, эстетичность и аккуратность исполнения.
Организатор выставки-ярмарки - Союз художников Республики Мордовия. Цель мероприятия – содействие развитию детского и молодежного художественного творчества, творческого отношения к сохранению мира на Земле, а также поддержка и выявление юных дарований на основе эстетического, патриотического, духовно-нравственного воспитания.
Ознакомиться с положением можно по ссылке - https://clck.ru/32XPfS
Скачать заявку - https://clck.ru/32XPrr
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