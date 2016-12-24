В Мордовии в 2023 году начнется внедрение интеллектуальных транспортных систем

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В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в Мордовии запланировано увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В настоящее время общее количество комплексов составляет 258. Для работы в СПО «Паутина» перенастроен 221 комплекс.
В июле 2022 г. дополнительно закуплены 25 стационарных и 2 мобильных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД – «Кордон Про-М». Их эксплуатация возможна строго на дислокациях, определенных республиканским Управлением ГИБДД с учетом соответствующих показателей аварийности.
В соответствии с паспортом регионального проекта в 2023 году на территории Мордовии начнется внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
Также предполагается размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения. С 2019 г. на территории Мордовии установлено три таких пункта.
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В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
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