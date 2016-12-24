В Мордовии участники специальной военной операции и члены их семей освобождены от уплаты транспортного налога

28 октября в Саранске прошла сессия Государственного Собрания Мордовии. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров.

Председатель парламента Владимир Чибиркин представил собравшимся нового прокурора Мордовии Сергея Лапина, назначенного на эту должность 11 октября 2022 года Указом Президента России.

Обращаясь к депутатам, спикер отметил, что самым волнующим вопросом для страны сейчас является реализация мероприятий по частичной мобилизации. В нашей республике усилия Главы Мордовии и регионального Правительства, трудовых коллективов, депутатов всех уровней, волонтерских, общественных организаций и граждан направлены на создание надежного тыла, оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Владимир Чибиркин отметил активность большинства депутатов Госсобрания Мордовии, которые в исполнение поручения Главы Мордовии активно обеспечивают военнослужащих экипировкой, медикаментами, предоставляют материальную помощь. Спикер призвал коллег продолжать эту работу. Вместе с тем, критика прозвучала в адрес отдельных депутатов, формально относящихся к оказанию помощи.

«Это недопустимо. Мы не имеем морального права стоять в стороне и наблюдать, как другие справляются с поставленными задачами. Мы должны быть примером в этой работе с людьми, с нашими избирателями. Нужно помогать, чтобы не стыдно было в глаза людям и друг другу смотреть», – подчеркнул Председатель Госсобрания Мордовии.

На сессии были внесены изменения в Закон РМ «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Доходная часть бюджета увеличена на 1 млрд 430 млн рублей, расходы – на 2 млрд. 170 млн. рублей. Дополнительные средства будут направлены на меры социальной поддержки граждан, реализацию национальных проектов, решение вопросов в ЖКХ, дорожном строительстве, сельском хозяйстве и других жизненно важных сферах.

Важные изменения внесены в статью 4 Закона РМ «О транспортном налоге». Обновленный документ освобождает от уплаты транспортного налога граждан, участвующих в специальной военной операции и членов их семей (супруга, супругу, несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения).

Как отметил Министр Финансов РМ Сергей Тюркин, налоговая льгота предоставляется на периоды 2021, 2022 и 2023 годов в отношении легкового автомобиля с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Если на указанных лиц зарегистрировано два и более автомобиля, то льгота будет предоставляться в отношении транспортного средства с максимальной мощностью.

Кроме того, на сессии было предложено наделить Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ полномочием по установлению порядка предотвращения причинения бездомными животными вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с утвержденными Правительством России методическими указаниями.

Также утвержден перечень предложений по наказам избирателей на 2023 год. В список включена реконструкция канализационных сетей в г. Ардатове, реконструкция парка в п. Кадошкино, строительство детских площадок в с. Парапино Ковылкинского района, обустройство зоны отдыха в с. Большое Игнатово. Все эти объекты будут на особом депутатском контроле.

Поддержаны проекты федеральных законов, целью которых является защита традиционных ценностей, запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии, руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Долматова отметила, что развязанная против России информационная война нацелена на разрушение семейных ценностей, разрыв связи поколений, навязывание молодым людям идеалов, не свойственных российскому народу и его культуре, духовным ценностям.