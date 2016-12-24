В прокуратуре Мордовии будет работать «горячая линия» по вопросам льготного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями

Социум

По  информации Прокуратуры РМ, в период с 31 октября по 4 ноября 2022 года прокуратурой республики будет организована работа «горячей линии» по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

В указанный период прием звонков будет осуществляться с 9 до 18 часов по московскому времени.

По телефону 8 (8342) 47-54-01 граждане могут обратиться по вопросам нарушения прав взрослого населения, по телефону 8 (8342) 47-25-70 – нарушения прав несовершеннолетних.

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