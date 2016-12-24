Народный фронт в Мордовии добился установки остановочного павильона для жителей села Протасово Лямбирского района

При ожидании транспорта в непогоду пассажирам, добирающимся в направлении села Протасово Лямбирского района Мордовии, теперь не придется испытывать дискомфорт. На дороге установили долгожданный остановочный павильон. Это произошло после обращения регионального отделения Народного фронта к Главе республики Артёму Здунову и в администрацию Лямбирского муниципального района.

Почти год назад общественникам пожаловались жители села Протасово Лямбирского района на отсутствие крытой остановки при выезде из села Атемар. Представители президентского движения по сигналу выехали на место и обнаружили там вместо павильона лишь дорожный знак «Пешеходный переход». Под ним стояла небольшая деревянная скамейка и несколько пассажиров, в том числе с ребенком.

Люди рассказывали, чтобы добраться до родного села, они ждали общественный транспорт или попутные машины под открытым небом на протяжении нескольких лет. Летом абсолютно негде было спрятаться от палящего солнца, осенью и весной – от дождя, а зимой – от снежной метели. Отсутствие остановочного павильона негативно сказывалось не только на безопасности дорожного движения, но и создавало угрозу для здоровья граждан. Куда только они не обращались, но проблема оставалась нерешенной.

«Нам сообщили в Упрдоре Республики Мордовия, что остановка для протасовцев будет установлена в третьем квартале текущего года. В управлении слово свое сдержали, да еще капитально отремонтировали автомагистраль в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Очень хорошо, что ожидать автотранспорт людям теперь не приходится под открытым небом. В новом павильоне имеется широкая лавочка, на которой можно посидеть или положить тяжелые сумки. А главное - сельчанам есть где укрыться от погодных условий», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.