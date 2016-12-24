Жительница Мордовии отправится в колонию за смертельный удар мотыгой по голове своего мужа

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В Мордовии суд вынес приговор 47-летней жительнице Дубенского района, признанной виновной умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. В ссоре со своим мужем женщина нанесла ему тяжелую травму головы садовым инструментом.
По данным следствия, днем 6 июля 2022 года на приусадебном участке в селе Поводимово Дубенского района между местной жительницей и ее 47–летним супругом вспыхнула ссора. Мужчина стал предъявлять женщине претензии, что она выпила всю принесенную им алкогольную настойку. Супруги были уже «под мухой», поэтому накал страстей быстро достиг своего пика.
Глава семейства за такое алкогольное «самоуправство» отвесил оплеухи своей благоверной. Женщина в ответ схватила из сарая мотыгу и обрушила ее на голову обидчика. Удар металлическим основанием нанес тяжелую рану.
Скорую помощь пострадавшему вызвала сестра, которая в тот вечер пришла к нему домой и застала брата в бессознательном состоянии. Медики доставили бедолагу в больницу, где от полученного повреждения спустя несколько дней он скончался от кровоизлияния в мозг.
В ходе следствия вину в расправе обвиняемая признала полностью. Как отмечается в сообщении Прокуратуры РМ, в браке супруги прожили более 20 лет. Приговором суда жительнице Дубенского района назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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