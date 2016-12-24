В Саранске будут судить афериста за попытку хищения шести тысяч сим-карт у «Мегафона»

Житель Новгорода узнает в Саранске свою судебную участь за покушение на мошенничество в крупном размере. Мужчина летом этого года пытался незаконно завладеть сразу шестью тысячами сим-карт оператора мобильной связи ПАО «Мегафон».

По версии следствия, хитроумный товарищ приступил к реализации своей аферы в июне этого года у себя в Великом Новгороде. Выдавая себя за представителя ООО «Хорошее дело. Мордовия», он пытался обмануть работников новгородского филиала «Мегафона» под видом налаживания сотрудничества.

Мошенник намеревался получить и похитить 6 тысяч сим-карт оператора мобильной связи по поддельной доверенности уже в саранском офисе «Мегафона». Но, как отмечается в сообщении Прокуратуры РМ, злоумышленник не смог довести до конца свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам.

Его действиями ПАО «Мегафон» мог быть причинен материальный ущерб в сумме более 553 тысяч рублей, то есть в крупном размере. Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.