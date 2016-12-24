В ходе рейда «Дорожный пристав» в Саранске были остановлены 33 автомобиля должников

Артём Здунов побывал на уроке «Разговоры о важном»
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Как сообщает УФССП по РМ, В Саранске состоялся очередной совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Местом проведения рейда была выбрана улица Севастопольская. Выявлять должников на дороге помогал автоматизированный программный комплекс «Дорожный пристав».
В ходе рейда были остановлены 33 автомобиля, принадлежащих должникам. Десять транспортных средств оказались подвергнуты аресту, из которых 5 были оставлены на ответственное хранение собственникам, 5 – изъяты. Владельцы изъятых легковых автомобилей задолжали свыше 1 миллиона рублей по кредитным и налоговым обязательствам, платежам за газ, тепло и электроэнергию, штрафам ГИБДД и в пользу физических лиц.
В отношении особо недовольного водителя изъятого автомобиля «Hyundai» был составлен протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Мужчина предпринял попытку скрыться при составлении акта описи и ареста имущества.
Также в рамках рейдового мероприятия был остановлен водитель «Renault Logan SR». В отношении гражданина в службе судебных приставов возбуждено 4 исполнительных производства на общую сумму долга в 189 тысяч рублей. Автомобиль этого товарища ранее уже был арестован, однако долг мужчина не погасил. В связи с неисполнением собственников своих обязательств транспорт был изъят и помещен на спецстоянку. Данная иномарка стала шестым изъятым автомобилем.
Некоторые должники, остановленные в ходе рейда, изъявили желание прямо на месте оплатить имеющийся долг. Граждане произвели оплату задолженностей на общую сумму порядка 120 тысяч рублей.
Совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД с использованием автоматизированного комплекса «Дорожный пристав» в столице будут продолжены.
Поделиться в соц. сетях:
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав