В ходе рейда «Дорожный пристав» в Саранске были остановлены 33 автомобиля должников

Как сообщает УФССП по РМ, В Саранске состоялся очередной совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД. Местом проведения рейда была выбрана улица Севастопольская. Выявлять должников на дороге помогал автоматизированный программный комплекс «Дорожный пристав».

В ходе рейда были остановлены 33 автомобиля, принадлежащих должникам. Десять транспортных средств оказались подвергнуты аресту, из которых 5 были оставлены на ответственное хранение собственникам, 5 – изъяты. Владельцы изъятых легковых автомобилей задолжали свыше 1 миллиона рублей по кредитным и налоговым обязательствам, платежам за газ, тепло и электроэнергию, штрафам ГИБДД и в пользу физических лиц.

В отношении особо недовольного водителя изъятого автомобиля «Hyundai» был составлен протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Мужчина предпринял попытку скрыться при составлении акта описи и ареста имущества.

Также в рамках рейдового мероприятия был остановлен водитель «Renault Logan SR». В отношении гражданина в службе судебных приставов возбуждено 4 исполнительных производства на общую сумму долга в 189 тысяч рублей. Автомобиль этого товарища ранее уже был арестован, однако долг мужчина не погасил. В связи с неисполнением собственников своих обязательств транспорт был изъят и помещен на спецстоянку. Данная иномарка стала шестым изъятым автомобилем.

Некоторые должники, остановленные в ходе рейда, изъявили желание прямо на месте оплатить имеющийся долг. Граждане произвели оплату задолженностей на общую сумму порядка 120 тысяч рублей.

Совместные рейды судебных приставов и сотрудников ГИБДД с использованием автоматизированного комплекса «Дорожный пристав» в столице будут продолжены.