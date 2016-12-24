Саранская Администрация сообщает об изменении даты отключения холодного водоснабжения в нескольких домах на Светотехстрое

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По новой информации, 27 октября с 9:30 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Есенина, д.13, д.17, д.21а
- ул. Семашко, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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