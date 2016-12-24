Саранская Администрация сообщает об изменении даты отключения холодного водоснабжения в нескольких домах на Светотехстрое

«Золотая осень - 2022»
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
По новой информации, 27 октября с 9:30 и до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Есенина, д.13, д.17, д.21а
- ул. Семашко, д.4, д.6, д.8, д.12, д.14
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Поделиться в соц. сетях:
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья