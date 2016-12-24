В России выявлены два новых варианта COVID-19, среди которых и весьма заразный штамм «Цербер»

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Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта - это BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»)», - сообщила Анна Попова журналистам.
Штамм BQ.1.1 под неофициальным названием «Цербер» – один из вариантов «омикрона». Ученые полагают, что он будет распространяться более агрессивно, чем некоторые предыдущие «ответвления» «омикрона».
Стоит отметить, что в Мордовии заболеваемость коронавирусом за последние недели упала до совсем низких значений. На 26 октября в республике за сутки было зафиксировано 48 новых случаев. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с сентябрьскими показателями в 290 заболевших за день.
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