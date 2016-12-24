В Саранске пройдет ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции

Новые технологии
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии информирует о проведении 29 октября в Саранске специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.
Торговля развернется на нескольких площадках:
- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)
- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)
- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)
- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская)
Время работы ярмарки: с 07:00 до 13:00.
Как отмечается в сообщении, цены на продукты установлены на 20 процентов ниже типичных:
говядина – 300 рублей
свинина – 180 рублей
мясо птицы - 135 рублей
яйцо С1 нефасованное (1 десяток) – 50 рублей
масло сливочное (кг) – 550 рублей
сыр натуральный твердый – 470 рублей
сахар-песок – 50 руб/кг.
капуста – 12 руб/кг.
свекла столовая - 20 руб/кг.
морковь – 20 руб/кг.
лук-репка – 20 руб/кг.
картофель – 18 руб/кг.
макароны – 40 руб/ кг.
масло растительное рафинированное, 0,9 л – 85 руб.
масло растительное нерафинированное, 0,9 л бутылка – 75руб.
рыба прудовая (кг) - 230 руб.
зерно (пшеница, ячмень) - 10 руб/кг.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике