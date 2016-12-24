В Саранске пройдет ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии информирует о проведении 29 октября в Саранске специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Торговля развернется на нескольких площадках:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская)

Время работы ярмарки: с 07:00 до 13:00.

Как отмечается в сообщении, цены на продукты установлены на 20 процентов ниже типичных:

говядина – 300 рублей

свинина – 180 рублей

мясо птицы - 135 рублей

яйцо С1 нефасованное (1 десяток) – 50 рублей

масло сливочное (кг) – 550 рублей

сыр натуральный твердый – 470 рублей

сахар-песок – 50 руб/кг.

капуста – 12 руб/кг.

свекла столовая - 20 руб/кг.

морковь – 20 руб/кг.

лук-репка – 20 руб/кг.

картофель – 18 руб/кг.

макароны – 40 руб/ кг.

масло растительное рафинированное, 0,9 л – 85 руб.

масло растительное нерафинированное, 0,9 л бутылка – 75руб.

рыба прудовая (кг) - 230 руб.

зерно (пшеница, ячмень) - 10 руб/кг.



