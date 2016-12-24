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По обращению жителей деревни Суркино Лямбирского района сотрудники дорожного надзора ГИБДД Мордовии провели выездное обследование дорожного покрытия в населенном пункте в связи с его неудовлетворительным состоянием.
Как сообщает МВД по РМ, в ходе обследования с использованием технических средств было установлено, что автодорога Саранск-Ромоданово-Б.Игнатово-Суркино не соответствует установленным требованиям, правилам, стандартам и техническим нормам. С помощью специальных приборов были зафиксированы многочисленные разрушения дорожного покрытия (просадки, выбоины).
По результатам обследования осуществляется подготовка необходимых документов для согласования с органами Прокуратуры Республики Мордовия, проведение внеплановой выездной проверки в отношении владельца автомобильной дороги ГКУ «Управление автомобильных дорог РМ».
Ранее по данному факту сотрудниками дорожного надзора уже неоднократно принимались меры надзорного реагирования, составлено два административных материала за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» и один за «Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства». Однако до настоящего времени соответствующий ремонт не был произведен.
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