Учителя из Мордовии обменялись опытом с коллегами на II Всероссийском форуме классных руководителей

22-23 октября в Москве проходил II Всероссийский форум классных руководителей. Это площадка, где лучшие учителя страны могут обменяться друг с другом опытом и решить актуальные вопросы образования. Здесь формируется профессиональное педагогическое сообщество.

В этом году в форуме приняли участие 1300 педагогов, среди которых 974 классных руководителя и 326 кураторов групп СПО со всей страны. Они были отобраны среди 67 125 поступивших заявок.

В это число также вошли 8 педагогов из Мордовии: Ольга Вельматкина, Татьяна Захарова, Сергей Козлов, Анна Куликова, Елена Лаврентьева, Ольга Назарова, Ксения Простова и Екатерина Рузаева.

«Невероятная возможность за несколько дней узнать обо всех учебных платформах и новых методиках в общении с детьми, – делится впечатлениями учитель английского языка Центра образования «Тавла» Ксения Простова, – послушать мастеров своего дела и убедиться в важности роли учителя и классного руководителя в жизни каждого человека. Я стала свидетелем презентации нового Российского движения детей и молодежи, записалась на курсы повышения квалификации в институт воспитания и познакомилась с коллегами с разных концов России!»

Также наши педагоги не только привезли домой новый опыт и полезную информацию, но и оставили форуму на память частичку Мордовии. Как рассказала учитель биологии, химии и географии саранского лицея №31 Екатерина Рузаева, в музей ФКР они передали книгу о Степане Эрьзе, глиняную куклу «Эрзяночка», а также вручили организаторам магниты и брелки из нашей республики.

Учитель математики саранской школы №39 Татьяна Захарова стала автором специальной открытки, приуроченной ко II Всероссийскому форуму классных руководителей. Их организаторы и волонтеры раздавали участникам на протяжении всех двух дней.

Кстати, все желающие могут посмотреть полные записи трансляций с форума в официальном сообществе ФКР: vk.com/vfkr_ru

Результаты второго форума нам еще предстоит увидеть, а первый ФКР уже дает свои плоды. Его участники сейчас активно реализуют свои социально значимые проекты. Напомним, что в прошлогоднем форуме участвовали около 1000 педагогов, в том числе 11 – из Мордовии.