Мировое профессиональное сообщество тестировщиков ПО приняло программу, разработанную в сотрудничестве с саранской IT-компанией BYTEX

На протяжении почти двух лет саранская IT-компания BYTEX совместно с Российской коллегией экспертов по качеству программного обеспечения (RSTQB) работала над созданием международной программы подготовки специалистов в области тестирования видеоигр.

RSTQB является отделением международной организации ISTQB, которая занимается подготовкой и сертификацией тестировщиков программного обеспечения по всему миру. Организация объединяет более 130 стран, ее сертификаты признаются во всем мире, так как гарантируют высокий профессионализм обладателя в области тестирования программного обеспечения.

21 октября в Марокко состоялось заседание Генеральной Ассамблеи организации, на котором в том числе прошло голосование за внесение программы, разработанной российской группой экспертов, в общий список программ подготовки и сертификации специалистов в области тестирования ПО. Примечательно, что только в прошлом году в мире было проведено более 1 млн. 100 тысяч экзаменов, по результатам которых выдано более 800 тысяч сертификатов – больше чем любых других сертификатов в сфере IT.

На международный конкурс российская программа была представлена в виде силлабуса – сжатого изложения методики, в основу которой был заложен многолетний опыт сотрудников компании BYTEX. Этот силлабус, по сути, стал первой разработанной в России международной программой подготовки тестировщиков программного обеспечения. Это очень ценно и важно, так как ее появление в международном банке программ стало подтверждением того, что деятельность компании BYTEX в области подготовки кадров получила международное признание. А это, в свою очередь, может сподвигнуть другие компании к разработке своих программ, повышению профессионализма и развитию IT-отрасли в целом.

Интересно, что из 55 наделенных правом голоса стран, входящих в ассоциацию ISTQB, только три проголосовали против российской программы. Это тот самый случай, когда истинный профессионализм выше политических интересов, а опыт, квалификацию и качество работы вынуждены признать и наши западные конкуренты.

Таким образом, результаты голосования и победа российского IT-интеллекта стали прекрасным примером того, что программы подготовки, разработанные в отечественных компаниях, вполне способны получить международное признание. А их российские разработчики – стать флагманами в области мирового IT-развития, образования и формирования новых методических школ обучения для молодых айтишников.