В Саранске директор фирмы выслушал приговор за мошенничество в особо крупном размере

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 41-летнего директора ООО «Профит групп», похитившего бюджетные денежные средства в особо крупном размере.

Установлено, что в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» фирма получила из средств федерального бюджета субсидию в размере 6,3 миллиона рублей на проведение информационно-консультационных мероприятий.

Деньги выделялись по договору с Фондом поддержки предпринимательства РМ на популяризацию деловой инициативы. Результатом должно было стать появление в республике свыше пяти десятков работающих субъектов малого и среднего предпринимательства.

Но выполнить условия договора фирма не смогла, и тогда ее директор просто «нарисовал» в отчете фиктивные данные. В результате, из выделенных средств 1,2 миллиона рублей им были похищены и израсходованы на нужды своей фирмы.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе следствия фигурант вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб государству.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор суда в законную силу не вступил.