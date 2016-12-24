В Саранске директор фирмы выслушал приговор за мошенничество в особо крупном размере

Дорога к храму
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 41-летнего директора ООО «Профит групп», похитившего бюджетные денежные средства в особо крупном размере.
Установлено, что в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» фирма получила из средств федерального бюджета субсидию в размере 6,3 миллиона рублей на проведение информационно-консультационных мероприятий.
Деньги выделялись по договору с Фондом поддержки предпринимательства РМ на популяризацию деловой инициативы. Результатом должно было стать появление в республике свыше пяти десятков работающих субъектов малого и среднего предпринимательства.
Но выполнить условия договора фирма не смогла, и тогда ее директор просто «нарисовал» в отчете фиктивные данные. В результате, из выделенных средств 1,2 миллиона рублей им были похищены и израсходованы на нужды своей фирмы.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе следствия фигурант вину признал и в полном объеме возместил причиненный ущерб государству.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор суда в законную силу не вступил.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке
В Мордовии на реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в этом году выделяется около 1,2 млрд рублей
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
В Мордовии основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана с состоянием здоровья