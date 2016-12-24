Юные музейщики из Республики Мордовия отправятся на всероссийский съезд в московском Музее Победы

27 и 28 октября музейные активисты из Республики Мордовия презентуют свой опыт на Съезде участников Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» в московском Музее Победы. Регион представят учащиеся и педагоги средней школы № 11 г. Саранска - победители всероссийского конкурса видеоэкскурсий, организованного «Школьным Музеем Победы». Присоединиться к мероприятиям съезда можно в онлайн-формате на сайте https://schoolvictorymuseum.ru/ и в группе Детского центра Музея Победы Вконтакте https://vk.com/dcmpru .

В работе съезда примут участие педагоги и активисты школьных музеев более чем из 50 субъектов РФ, а также Республики Беларусь. Это команды-победители Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут» и партнеры программы «Школьный Музей Победы». К работе съезда присоединятся и музейщики из разных российских регионов. Спикерами станут представители Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества, руководители и специалисты музеев и др.

Организаторы подготовили для школьников насыщенную образовательную программу, в рамках которой они создадут совместный проект по развитию музейного пространства и разработают новые экскурсионные исторические маршруты. На съезде также представят интерактивную карту, в которую войдут все проекты участников конкурса «Культурный маршрут». Ознакомиться с картой можно будет на главной странице сайта Музея Победы.

Кроме того, во время мероприятия ребята побывают на экскурсиях по экспозициям и выставкам Музея Победы - «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», «Обыкновенный нацизм», «Соловецкие юнги. Подвиг. Судьбы», и увидят фильм «Дети Донбасса».

Завершится съезд 28 октября торжественным награждением 50 команд-победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут», а также 3 команд-победителей онлайн-голосования за лучший видеоролик.

Начало: 27 октября в 10.00.

Всероссийский фестиваль школьных музеев «Культурный маршрут» организован при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».