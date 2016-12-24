В городе Ковылкино разрабатывается проектно-сметная документация для благоустройства территории в 2023 году

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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовии началась активная разработка проектно-сметной документации для благоустройства общественных территорий в 2023 году.
Так, в городе Ковылкино сотрудники Центра компетенции в сфере ЖКХ и энергетики РМ совместно с городской администрацией, ООО «Проектировщик» и представителями ресурсоснабжающих организаций осмотрели территорию сквера по улице Щорса. В ходе посещения объекта были изучены схемы расположения инженерных сетей, их износ, техническое состояние, обсуждены возможности по улучшению внешнего вида существующей линии уличного освещения и газопровода. Оценили состояние озеленения.
Этапу проектирования уделяется особое внимание для того, чтобы во время проведения строительных работ избежать разногласий с жителями территории, а все функциональные площадки находились вне охранных зон коммуникаций, при этом были удобны в использовании.
Отметим, что территория сквера была выбрана жителями города Ковылкино в ходе проведения рейтингового голосования за площадку для благоустройства.
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Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
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