Артем Здунов поздравил с 97-летием ветерана Великой Отечественной войны, известного ученого Дмитрия Цыганкина

Глава Мордовии Артём Здунов 22 октября вместе с сенатором Петром Тултаевым приехал к ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Отечественной войны II степени и ордена Славы Республики Мордовия III степени, заслуженному деятелю науки РФ Дмитрию Цыганкину, чтобы поздравить его с 97-летием.

Дмитрий Васильевич – известный ученый, один из ведущих финно-угроведов, крупнейший специалист в области мордовских языков. Доктор филологических наук, профессор Мордовского госуниверситета, он до сих пор остается в профессии, занимается научной работой, руководит аспирантами. Неутомимый лингвист-исследователь – так называют авторитетного ученого его многочисленные ученики и последователи.

Артём Здунов поздравил Дмитрия Цыганкина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, долголетия, дальнейших научных открытий. А планов у ученого много. Все они, конечно же, связаны с главным делом его жизни – изучением и сохранением мордовских языков. Глава республики поговорил с Дмитрием Цыганкиным по-эрзянски – это родной язык для обоих. Корни Артема Алексеевича – из Атяшевского района, а Дмитрий Васильевич родом из Чамзинского района.

Глава Мордовии согласился, что язык – это бесценное наследие, которое нужно сохранять и беречь. По поручению Артёма Здунова в этом году была переиздана книга Д.В. Цыганкина «Память, запечатленная в слове: словарь географических названий Республики Мордовия». Ее тираж составил 1 тысячу экземпляров, книги будут переданы в школы и библиотеки республики и мордовских диаспор.

«Я обещал вам переиздать один из словарей, вы об этом просили. Свое обещание мы сдержали, – сказал Глава Мордовии. – Это издание очень нужное и полезное, особенно для молодежи. Гарантирую вам, что мы и дальше будем этим заниматься, обязательно будем надстраивать фундамент, заложенный вами. Ничто не будет забыто, языки будем развивать».

Ученый рассказал о своих научных изысканиях, в том числе о работе в области этимологии. Этимология – это наука о происхождении слов, очень интересная и увлекательная, позволяющая проникнуть в историю языка, найти его глубинные корни. Зачастую ученому-лингвисту, как следователю, приходится распутывать хитросплетения языка, чтобы добраться до сути, до основы, от которой произошло слово.

В беседе за чашкой чая поговорили об этимологии некоторых эрзянских и мокшанских слов. Артём Здунов пообещал Дмитрию Цыганкину поддержку в издании этимологического словаря для школьников.